‘ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗಲಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು, ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂನ ಬಿಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯೋದಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಮುನಾರಾಣಿ ಮಿರ್ಲೆ ರಚನೆಯ, ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಎಲ್.ಎನ್. ವರ್ಷಿಣಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ 'ಜೀವನಯಾನ' ಕೃತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಾಗಲಷ್ಟೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಮುನಾರಾಣಿ 'ಜೀವನಯಾನ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಿ. ನಾಗಣ್ಣ, 'ಜೀವನಯಾನ ಮೂಲ ಕೃತಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾಷಾಂತರ ಕೃತಿಯು ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ ಇದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ವಾಲುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಲೇಖಕಿ ನಳಿನಿ ಚಂದರ್, 'ತಾಯಿ ಜಮುನಾರಾಣಿ ಮಿರ್ಲೆ ಅವರ ಮೂಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಗಳು ಎಲ್.ಎನ್. ವರ್ಷಿಣಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಓದುಗರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಲೇಖಕಿಯರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಬಿಎಸ್ಎಸ್ ವಿದ್ಯೋದಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆರ್. ವಾಸುದೇವ ಭಟ್, ಮೈಸೂರು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-39-1424118083</p>