‘ಕೌಶಲ ಕಲಿಯಿರಿ, ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಶ್ರಮಿಸಿ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಏನಾದರೊಂದು ಕೌಶಲ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಅದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಉದಾತ್ತ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಲುಪಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಯಮುನಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊರವಲಯದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಕಲಾವೈಭವ’ ಕಾಲೇಜಿನ 11ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಆಧರಿಸಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಲುಪುವುದಷ್ಟೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಸಾಧನೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ‘ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗುರಿಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವಕಾಶ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ದತ್ತಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೂಡೇ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗಿನದು ರೀಲ್ಸ್ ಯುಗವಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ: ‘ನಾವು ನಾವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ರುಚಿತಾ ರಾಜೇಶ್, ರಕ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸೌಮ್ಯಾ ಈರಪ್ಪ ಕೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ರುಚಿತಾ ರಾಜೇಶ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಾಂಧವ್ಯ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ‘ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ’ ಮತ್ತು ‘ಮದುವೆ ರಗಳೆ’ ನಾಟಕಗಳು ಗಮನಸೆಳೆದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-39-1982027675</p>