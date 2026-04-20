‘ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಖಂಡನೀಯ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘2026–27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟುಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಖಂಡನೀಯ’ ಎಂದು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದ ಸೀಟುಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಟೈಪ್-1 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ₹81,800ರಿಂದ ₹87,935ಕ್ಕೆ, ಟೈಪ್-2 ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ₹91,000ರಿಂದ ₹97,825ಕ್ಕೆ, ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ ಟೈಪ್-1 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ₹2 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಾಮೆಡ್-ಕೆ ಟೈಪ್-2 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ₹2.81 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3.02 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲಾಭದ ಸರಕಿನಂತೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-39-151465033</p>