‘ಸಮಾನತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದ ಹೆಜ್ಜೆ’

ಮೈಸೂರು: 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಅಸಮಾನತೆ ಕಳೆದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಭಾರತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಚಿಂತಕ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಮಾನವಿಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಘ, ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಉಳುಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 135ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ 'ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ: ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜವನ್ನು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ, ಭಾಷೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದರೆ, ಉಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದಿಂದ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬಡವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಲಿಪಶುಗಳು' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 'ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ' ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ಟಿಜಿಎಸ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎಸ್. ಶೇಖರ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಪ್ರೊ. ಮಮತಾ, ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾನಾಪುರ, ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಮುಖಂಡ ಅಹಿಂದ ಜವರಪ್ಪ, ಮೈವಿವಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ನಟರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಕೆಎಸ್ಒಯು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಸೋಸಲೆ, ಲೇಖಕ ಶಂಕರಪುರ ಮಹಾದೇವ, ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರಹಳ್ಳಿ ಆನಂದ್, ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಜೇಂದ್ರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚೈತ್ರಾ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>