<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯು (ಜೆಎಸ್ಎಸ್–ಎಎಚ್ಇಆರ್) ‘ಕ್ಯು ಎಸ್’ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್– 2026ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 91ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್–100 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜೆಎಸ್ಎಸ್– ಎಚ್ಇಆರ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 651–700 ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ 551–600 ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಏರಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 600 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಈ ಗೌರವ ದೊರೆಯಲು ಕಾರಣ. ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆನೀಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಜೆಎಸ್ಎಸ್–ಎಎಚ್ಇಆರ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-38-1579539561</p>