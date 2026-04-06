'ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯು (ಜೆಎಸ್ಎಸ್–ಎಎಚ್ಇಆರ್) 'ಕ್ಯು ಎಸ್' ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್– 2026ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 91ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್–100 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜೆಎಸ್ಎಸ್– ಎಚ್ಇಆರ್ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 651–700 ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ 551–600 ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಏರಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 600 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಈ ಗೌರವ ದೊರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಜೆಎಸ್ಎಸ್–ಎಎಚ್ಇಆರ್ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಫಾರ್ಮಸಿ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 100ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರಗಳ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಮಕುಲಾಧಿಪತಿ ಬಿ. ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಂಘಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ಎಚ್. ಬಸವನಗೌಡಪ್ಪ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>