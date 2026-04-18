ಮೈಸೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕಾವೇರಿ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 32 ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾವೇರಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧೀನದ ಈ ಕಾಲೇಜು ಬಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಪಿಟಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 107 ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪೈಕಿ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜು ಸತತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (ಎಂಪಿಟಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಲ್. ಸಹನಾ ಹಾಗೂ ಪುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಐದನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದರೆ, ಡಾ. ಯಶವಂತ್ ಗೌಡ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಬಿಪಿಟಿ) ಗಗನ ಶಂಕರ್ ಎರಡನೇ, ಅಂಗಿತ ಪೌಲುಸಿ ಹಾಗೂ ರೀದಾ ಮೆಹರೀನ್ 4ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಧನುಷ್ ಕೆ.ಎಂ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಮೃತಾ ಎ. 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಿಯಾ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ