‘ವಕೀಲರು ಕೌಶಲ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಭಾಷಾ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ನಿಖರತೆಯ ಕೌಶಲ ವಕೀಲರಿಗೆ ಬೇಕು. ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸರಳವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವ ಚತುರತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಅಭ್ಯಾಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿ.ಅರವಿಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಸುರಾನ ಮತ್ತು ಸುರಾನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಟಾರ್ನೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನು ಅಣಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ' ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಮಾತಿನ ವಾದ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗದು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೌಶಲ ಅಗತ್ಯ. ವೃತ್ತಿಪರ ಚಿಂತನೆ, ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ದನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ: 'ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯ. ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನಲಾ ಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ-ಸಮುದಾಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ವಕೀಲರು ದನಿಯಿಲ್ಲದವರ ದನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಕೀಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವುದಲ್ಲದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದು. ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಈಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೃತ್ತಿಯೂ ಪರಂಪರಗತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕರಡು ಬರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಕರಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು ಹಲವು ಪರಿಕರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಟಿ.ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್, ಚೆನ್ನೈನ ಸುರಾನ ಮತ್ತು ಸುರಾನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಟಾರ್ನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೀತಂ ಸುರಾನಾ, ಸಿಜಿಎಸ್ಟಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ ಎನ್.ಮಂಜುಳಾ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಎನ್. ವಾಣಿಶ್ರೀ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>