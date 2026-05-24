ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಘನತೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ

ಮೈಸೂರು: 'ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಕೀಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘನತೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಇ.ಎಸ್.ಇಂದ್ರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂನ ಶಾರದಾವಿಲಾಸ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ವೃತ್ತಿಧರ್ಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಸಮಾಜವೂ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮುಖ್ಯ. ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ-ಸಮುದಾಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ವಕೀಲರು ದನಿಯಿಲ್ಲದವರ ದನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಭಾಷಾ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ನಿಖರತೆಯ ಕೌಶಲ ವಕೀಲರಿಗೆ ಬೇಕು.ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಸರಳವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವ ಚತುರತೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಟಿ.ಜಿ.ಶಿವಶಂಕರೇಗೌಡ, ವಕೀಲ ಮತ್ತು 'ಲಾ ಗೈಡ್' ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕ ಎಚ್.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>₹ 1 ಲಕ್ಷ ದತ್ತಿ: ಪ್ರೊ.ಸಿಕೆಎನ್ ರಾಜಾ, ಕೆ.ಆರ್.ಸುಬ್ಬುಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಎಚ್.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಶಾರದಾವಿಲಾಸ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾರದಾವಿಲಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಸ್.ಎಲ್.ರಾಮಚಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್.ದಿನೇಶ್, ಎಂ.ದೇವಿಕಾ, ಎ.ಎಂ.ಬೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಜಿ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>