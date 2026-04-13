‘ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜಾಗೃತಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿ ಡಾ.ಕಾವೇರಿ ನಂಬಿಸನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಧ್ವನ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಡಿ.ಎನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಹನ ಸಾಧನ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ಬಹುಭಾಷೆಗಳ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಯು ಭಾಷೆಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿ, ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಓದು–ಬರವಣಿಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲು ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದು ಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇತಿಹಾಸ, ಸೃಜನಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಜೀವಪರ ಬರವಣಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಓದುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಮರ್ಶಕಿ ಪ್ರೇಮಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು 'ಅರವಿಂದರ ಸಾವಿತ್ರಿ' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಕುರಿತು ರಾಗಿಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ 'ಸಿಡಿಎನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಂ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕೃತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡವು. ಲೇಖಕ ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>