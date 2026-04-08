ಚಳವಳಿಗಳ ಸಂಗಾತಿ ‘ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಂ’ ಸ್ಮರಣೆ 19ರಂದು

ಮೈಸೂರು: ಚಳವಳಿಗಳ ಸಂಗಾತಿ 'ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಂ' ಅವರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ನಗರದ ಇಎಂಆರ್ಸಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ನೀಡುವ 'ಚಳವಳಿಗಳ ಸಂಗಾತಿ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಂ' ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಪ್ರೊ.ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾರುತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ₹ 25 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಬರಹಗಳ ಸಂಕಲನ 'ಕದಿರು' ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೊ.ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಹಿಳೆ ಕುರಿತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳು' ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊ.ಜೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿ</p>.<p>ವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಸಬೀಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ.ರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಮೇಜರ್ ಭಾರತಿ ನಂದ ಆರ್.ಎಂ. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.