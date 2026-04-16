‘ಕಲೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ’

ಮೈಸೂರು: 'ಕಲೆಯಿಂದಲೂ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿರುಚಿ, ಕಲಾಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿ' ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಾಯಕ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ, ಎನ್ಸಿಸಿ, ಯುವ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್, ರೇಂಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಾರೋಪ'ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣದಷ್ಟೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಮೊದಲ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ದನಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಲೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ಓದುವಾಗ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿವೆ. ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ 'ಲೋ ನವೀನ' ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಅವರು, ಸೋಬಾನೆ ಕಲಾವಿದೆಯರಾದ ಚಾಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಹೇಳಿದರು. 'ಜಮ್ಮ ಜಮ್ಮ', 'ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ದು', 'ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ' ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೆಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಆರ್.ಶೈಲಜಾ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಪ್ರತಿಮಾ, ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್.ಅನಿತಾ, ಐಕ್ಯುಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಪ್ರೊ.ಎ.ಆನಂದ, ಕೆ.ಎಸ್.ಭಾಸ್ಕರ್, ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>