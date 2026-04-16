ಮೈಸೂರು: ವಿಜಯನಗರದ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಯು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ, 47 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೃದ್ಧಿ ಗಾರ್ಗ್ (ಶೇ 97.6), ಅದಿತಿ ಆರ್.ಬಂಬೊತೆ, ಶ್ಲೋಕಾ (ಶೇ 97.2), ಕೆ.ಚಿನ್ಮಯಿ (ಶೇ 97), ಆರ್.ಅನ್ವಿತಾ ಗೌರಿ (ಶೇ 96.4) ಎಸ್.ಹಿತೇಶ್ (ಶೇ 95.8), ತನ್ಮಯಿ ಸಂಜಯ್ ಚೌಡಿಪುರ (ಶೇ 95.6), ಅಕ್ಷಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಗೌಡ (ಶೇ 95.4) ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಲ್ ಶಂಕರ್ (ಶೇ 95) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ