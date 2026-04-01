‘ಪೌಷ್ಟಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸಿ’

ಮೈಸೂರು: ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸುವ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಜಮುನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಪ್ರೊ. ಜಮುನಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ ತರಬೇತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಳನೋಟಗಳು' ಕುರಿತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸೂಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪೂರಕ ವಿಧಾನಗಳು ಆಹಾರದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ವೀಕಾರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಗಿರಿಧರ್ ಪಿ., 'ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ರೂಪಿಸುವಾಗಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಚೇತನಾ ಆರ್., ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಶಾ ಎಂ.ಆರ್., ಬೇಬಿಲತಾ ಆರ್. ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>