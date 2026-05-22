‘ಮಕ್ಕಳು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ’

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಮಕ್ಕಳು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡಿಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆನ್ನಿ ಕುರಿಯನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಒಡಿಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಸ್ನೇಹಾಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ, ಒಡಿಪಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ, ಲಯನ್ಸ್ ಚೈತನ್ಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎಆರ್ಟಿ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಡಿಪಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಸ್ನೇಹಾಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತಿ 30 ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಸುನಿತಾ, ಸ್ನೇಹಾಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಟಿ.ಬೇಬಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಸಂಯೋಜಕಿ ಜಾಯ್ಸ್ ಮಿನೆಜೇಸ್, ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ವಿಜಯ ನಾರಾಯಣ, ಎಆರ್ಟಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸಹನಾ, ಒಡಿಪಿ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕಿ ಮೋಲಿ, ಸ್ನೇಹಾಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯ ಕನ್ನಂಡ ಕವಿತಾ, ಚೈತನ್ಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಟೈನಿ, ಎಆರ್ಟಿ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕಿ ರಶ್ಮಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-51-1336786165</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>