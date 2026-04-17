ಗಮನಸೆಳೆದ ಪಿಎಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ (ಪಿಎಡಿಸಿ)ಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ‘ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್’ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಎಚ್.ಎಸ್. ಹರಿವರ್ಧನ್ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 81ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೀಣಾ–ಶರತ್ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಪಿಎಡಿಸಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-39-2111838265</p>