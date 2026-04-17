‘ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿ ಭಾಷೆ ಅರಿಯಿರಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತಳಗಟ್ಟು ಪಾಲಿ ಶಬ್ಧಕೋಶ. ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅರಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ ಶಿವಾಜಿ ಜೋಯಿಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ನಡೆದ ಪಾಲಿ– ಕನ್ನಡ ಶಬ್ಧಕೋಶ ಐದನೇ ಸಂಪುಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿ- ಕನ್ನಡ ಶಬ್ಧಕೋಶ ಸಂಪುಟಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಪಾಲಿಯ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಪಾಲಿ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು' ಎಂದರು.

'ಪಾಲಿ– ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟಿನ ಮೂಲಕ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಘಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಪುಟಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏಕೀಕೃತವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

'ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರಂಭವು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮುಂದಾಗಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಬೌದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮರು ಮು ದ್ರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೂಡೇ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂ ಬಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಂಪುಟದ ಸಂಪಾದಕ ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಎಂ.ಖರ್ಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ