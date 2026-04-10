‘ಸಮಾಜಮುಖಿ ಜೀವನವೇ ವಿಕಸನ’

ಮೈಸೂರು: 'ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಬಿ. ಶಿವರಾಜು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ನವಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ಘಟಕದಿಂದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಫಲಿಸದು. ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಧ್ಯೇಯದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಂದು ಸೋಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ, 'ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರೇಚಣ್ಣ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎ.ಜಿ. ಧರ್ಮೇಶ,ಅನುಷಾ ಎನ್. ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ನಾಗರಾಜ್ ಬೀಜಗನಹಳ್ಳಿ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಿ. ನಂದೀಶ್, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್ಐ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>