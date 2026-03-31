ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಹಾಗೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಾನ್ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜನಾರ್ಧನ್, ಜವರೇಗೌಡ, ಮೈನಾ, ದಿನೇಶ್, ನಿಂಗರಾಜು, ನಾಗರಾಜ, ರಾಚಯ್ಯ, ನಾಗರಾಜ (ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು), ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶಿವೇಗೌಡ, ನಾಗೇಗೌಡ (ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು), ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೋಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ, ಗುಣಶೇಖರ್ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು), ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಲಿಂಗಮಣಿ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಎಂ. (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಅಜಯ್ ಹೆಬ್ಬಸೂರು (ಖಜಾಂಚಿ), ಜವರಯ್ಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ), ಹೇಮಕುಮಾರು, ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಹಾದೇವ, ನಾಗಸ್ವಾಮಿ, ಕರುಣಾಕರ ಹಾಗೂ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್, ಚಂದ್ರಕಾಂತ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>