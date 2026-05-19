ಮೈಸೂರು: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ವಿ.ರಾಜೀವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಗರದ ಅಶೋಕಪುರಂನ ಅಶೋಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 'ಅಮ್ಮನ ಮಮತೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೆಮ್ಮೆ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯ ಅವರು ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಡವರ್ಗದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು 52 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಚನ್ನಕೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಅಶೋಕಪುರಂ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ಕೊರಟೀಕೆರೆ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಲೋಕೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್,ಡಾ.ರೇಖಾ ಮನಃಶಾಂತಿ, ಅಶೋಕಪುರಂ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಎಂ.ಬಿ.ಗೀತಾ, ನಟ ಡಿಂಗ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೆ.ಆರ್.ಬಸವರಾಜು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಂಜೇಗೌಡ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ.ಪಿ. ಮಹೇಶ್, ಶಂಕರಯ್ಯ, ಎಂ.ರಾಜೀವ್, ಎಸ್.ಸಿ.ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವಿ.ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪವಾರ್, ಎಂ.ಪೂಜಾ, ರಮ್ಯಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>