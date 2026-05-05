‘ಸರಳತೆಯಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ’

ಮೈಸೂರು: 'ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಳತೆಯೇ ಅಡಿಪಾಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ' ಎಂದು ಲೇಖಕ ಬಿ.ಸಿ.ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಲಗೋರಿ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬೋಗಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮಾತುಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಇಕ್ಕಿಗಾಯ್: ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತಸದಾಯಕ ಜೀವನ ಸೂತ್ರಗಳು' ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>'ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದ್ದೂರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಇಕ್ಕಿಗಾಯ್ ಎಂದರೆ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅರ್ಥ, ಜಪಾನಿನ ಓಕಿನೊವಾ ದ್ವೀಪದ ಜನರು ದೀರ್ಘ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನುಸರಿಸುವ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ, ಪರಿಣತಿಯುಳ್ಳ ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಕೊಡುಗೆ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮೊದಲು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಮಾರ್ಗ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಅಘಲಯ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕೆ.ಮಾಲತಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ನೀಲಗಿರಿ ತಳವಾರ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಕೆರಗೋಡು, ಕೃ.ಪಾ.ಗಣೇಶ್, ಹಾಲತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಅರ್.ಚಲಪತಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾರೆಪುರ, ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ ಹರವು, ನೀ.ಗೂ.ರಮೇಶ್, ಕನಕ ಮಾಲಿನಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಬೆಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಮಹದೇವ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>