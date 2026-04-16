ಬ್ಯಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಬಿರ 18ರಿಂದ

ಮೈಸೂರು: ಆರ್ಷಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್ಟಿ) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏ.18ರಿಂದ 20ರವರೆಗೆ ವಸತಿಯುತ ಬ್ಯಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರ್ಷಾ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಡೆನ್ನಿ ಅಮೃತಗಿರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ 7ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಐಎಸ್ಟಿ, ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಆರ್ಯಭಟ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆಯುವ ಈ ಶಿಬಿರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೊ.ಸಂ. 88845 51521 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಶಾಂತ್, ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಚಿರಾಗ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>