ಜೀವಿತಾ, ಕುಸುಮಾಗೆ ಬಹುಮಾನ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅನಾಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ವಿ.ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ' ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚಾಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿ.ಆರ್.ಜೀವಿತಾ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>30ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಷಯವಾದ 'ಅತಿಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಷಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಆರ್.ಕುಸುಮಾ ಬಾಯಿ ದ್ವಿತೀಯ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರಮ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೇಧಿನಿ ಭಟ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 8ಸಾವಿರ, ₹ 5ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ₹ 3ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಡಾ.ಜಿ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಚರ್ಚಾಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಕೌಶಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ, ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಶಿಸ್ತು, ಅಧ್ಯಯನ, ನಡವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಶಿಸ್ತು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಾನೂ 34 ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಭೂ ಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವೆ. ಸೇನಾ ಸೇವೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅನಾಥಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ವಿ.ಗೋಪಿನಾಥ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ವಿ.ದಿನೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-39-1147687878