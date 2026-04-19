‘ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಂದು 'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್' ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶ್ರೀರಾಂಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸಮವರ್ತನ' 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಂಜಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು 215 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೆನ್ನಿ ಚೆರಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹20 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಅರ್ಚನಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ನಿತ್ಯಾ ವಿ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಧಕಿ ರೇವತಿ ಎಸ್. ಅವರಿಗೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೆ. ಫಾ. ಜಿಂಟೋ ಜೋಸ್, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೆ. ಫಾ. ರೆಜೋ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಯೋಜಕ ಜಾನ್ಸನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಸ್. ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ವೇತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>