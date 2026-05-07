ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ

ಮೈಸೂರು: 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸೃಜಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಲಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶೖಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಅಹಿಂದ ಜವರಪ್ಪ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಾ ಶಾಲೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 3ನೇ ವರ್ಷದ 'ಚಿಣ್ಣರ ಚೈತ್ರ' ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸುಪ್ತಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರಹಾಕಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದ ಅಂಕಿತ್ ರಾಜ್, 'ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಪವಿತ್ರಾ ಎಚ್.ಪಿ., ತಾನ್ಯಾ ಚೌಧರಿ, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್ ತಾಯೂರು, ಮದನ್ ತೊರೆಮಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಚಂಗಚಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಂಡದವರು ಗೀತಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಳ್ಯಾಗಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>