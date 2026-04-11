‘ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಅಗತ್ಯ’

<p>ತಿ.ನರಸೀಪುರ: ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನುವಂಶೀಯ ಮತ್ತು ಜಿನೋಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ.ಸುತ್ತೂರು ಎಸ್.ಮಾಲಿನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ಸಂತೇಮಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತರಾತುರಿ ಇರಬಾರದು. ಹಲವು ಸಲ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗಂಡು - ಹೆಣ್ಣು ತಾರತಮ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮನೋಭಾವ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಪೋಷಣೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂಥವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ.ಬಿ.ಪಿ.ಇಂದಿರಾ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಫುಲೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಫುಲೆ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಸಿದರು. ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖೇನ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ಎಚ್.ವಿ.ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್.ದೇವರಾಜೇಗೌಡ, ಡಾ.ರೇಷ್ಮಾ ಚೆಂಗಪ್ಪ, ಡಾ.ಕೆ.ಕೆ.ಮುತ್ತಮ್ಮ, ಡಾ.ಆರ್.ಕೆಂಪರಾಜು, ಪಿ.ಆರ್.ಸವಿತಾ, ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಮಹೇಶ್, ಡಾ.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ, ಎಂ.ರಾಜಣ್ಣ, ಎನ್. ಶುಭಾ, ಎಸ್.ಪದ್ಮನಾಭ, ಡಾ.ಅಮಿತ್, ಎನ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಎಸ್.ಡಿ.ಸತ್ಯಶ್ರೀ, ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260411-38-1725091201</p>