ಮೈಸೂರು: ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ (ಎಸ್ವಿವೈಎಂ) ಸಂಸ್ಥೆಯು, ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ 'ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ' (ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್) ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>2010ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಆಧಾರಿತ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ, 2018ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಂಎಂಸಿಆರ್ಐ) ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 16 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಒಳರೋಗಿಗಳ ಘಟಕ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಗೂರು, ಹಾಸನ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ರೋಗಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 12ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮುದಾಯ ಜಾಗೃತಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಆಸೆರೆಯಾಗಿ: ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾದವರು, ಬೆನ್ನುಹುರಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಮೊದಲಾದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಪಶಮನದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಡತನ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವರಿಗೆ 'ಆಸರೆ' ಆಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಕೆಟಿಬಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 16 ಹಾಸಿಗೆಗಳ 'ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ' 2018ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಂಎಂಸಿಆರ್ಐ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಲು: 'ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿದವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವೈದ್ಯರು, ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್, ನರ್ಸ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕರು ರೋಗಿಗೆ ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಫಿಸಿಯೊಥೆರಪಿ, ಔಷಧಿಯನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಉಪಶಮನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಎಸ್ವಿವೈಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಮೊ.ಸಂ. 9686666155.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>