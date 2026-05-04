‘ಅನುವಾದ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ’

ಮೈಸೂರು: 'ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ದಾಟಿಸುವ ಅನುವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಲೇಖಕ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಕೆರಗೋಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಶಾಲೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ವೆಂಕಟಗಿರಿಗೌಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಹನ್ಯಾಳು ಪ್ರಕಾಶನದ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಆಲಕೆರೆ ಜೆ.ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ 4 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅನುವಾದ ಕೇವಲ ಪದಗಳ ಭಾಷಾಂತರವಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮೂಲ ಲೇಖಕರ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ತರುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು; ಅದು ಮೂಲ ಕೃತಿ ರಚನೆಯಷ್ಟೇ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೃತಿಗಳು: ಆಲಕೆರೆ ಜೆ.ರಾಮಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಅನುವಾದಿಸಿದ 'ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ', 'ಡೀಪ್ ವರ್ಕ್', 'ನೇತಾಜಿ' ಹಾಗೂ 'ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಸವಾರರು' ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಬಿ.ಎಸ್.ದಿವ್ಯಾ, ನಿವೃತ್ತ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಹಾರಾಣಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ರೇಖಾ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ಸಿ.ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ, ಪ್ರಕಾಶಕ ಎಚ್.ಎಸ್.ಗೋವಿಂದಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>