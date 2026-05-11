‘ವಿದ್ಯಾದಾನ’ಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಿ...

<p>ಮೈಸೂರು: ಭಾರತೀಯ ಜೈನ ಸಂಘಟನೆ (ಬಿಜೆಎಸ್) ಮೈಸೂರು ಶಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ‘ವಿದ್ಯಾದಾನ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>11 ಹಾಗೂ 12ನೇ ತರಗತಿಯ (ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ), 1ನೇ, 2ನೇ, 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪದವಿ (ಬಿಕಾಂ, ಬಿಬಿಎ, ಬಿಸಿಎ)ಯ ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹಳ್ಳದಕೇರಿಯ (ಮಹಾವೀರನಗರ) 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನ ಜೈನಸ್ಮಾರಕ ಭವನ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯ ಜೈನ ತೇರಾಪಂತ್ ಸಭಾಭವನ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರದ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಮೀಪದ ಆದೇಶ್ವರ ವಾಟಿಕಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸಮೀಪದ ಕುಂತಿನಾಥ ಜೈನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ಮೇ 17ರಂದು) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ತರಗತಿವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 86180 51838 (ಹಿಮಾಂಶು ಆಚ್ಛಾ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜನ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಕೆ. ದೀಪಕ್ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-39-300192801</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>