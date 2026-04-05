‘ಮಹಿಳೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದು’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಮಹಿಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾ ಎನ್. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ಬಳಗದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ–2026’ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ, ಸಚಿವೆಯಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಗೃಹಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ... ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜೆ ಬಂದಾಗ ಜಾತಿ ಗಣತಿ, ಜನ ಗಣತಿಗೂ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸವಲತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೆ.ಮರಿಯಮ್ಮ, ಹಡಜನ ಶಾಲೆಯ ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ರೇಣುಕಾ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿಂಗಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಸಹಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಟಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಆಂಟೋನೆಟ್, ಸಿಕೆಸಿ ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎನ್.ಆರ್. ನಿರ್ಮಲಾ, ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಸ್ಮಾ ಅಂಜುಮ್, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಐಇಆರ್ಟಿ ಗಿರೀಶ್, ಏಳಿಗೆಹುಂಡಿ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಶೀಲಾ ಎಂ.ಎಸ್., ದುದ್ದಗೆರೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಗೀತಾಮಣಿ ಡಿ. ಹಾಗೂ ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಷರೀಫ್ ಕಾಲೊನಿಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ನಾಗಸುಂದ್ರ ಬಿ.ಎಸ್. ಅವರಿಗೆ ‘ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ–2026’ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಬಳಗದ ಕಾವೇರಮ್ಮ, ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮುರಳೀಧರ ಮೊದಲಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-38-959333671</p>