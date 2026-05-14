‘ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರಿಯಲಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೀವನ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಅರಿಯಬೇಕು' ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸ ಟಿ.ವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುದ್ದುರಾಮ ಬಳಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸಭಾಂಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 'ಕೆಸಿಎಸ್ ಕಾವ್ಯ ಕುತೂಹಲ' ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಇದು ಅಗತ್ಯ. ಕವಿಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಯುವ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬರಹಗಳನ್ನು ಹೀಗಳಿಯದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬರೆಯುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕೆ.ಸಿ.ಶಿವಪ್ಪ(ಕೆಸಿಎಸ್) ಅವರು ವಿನಯ, ವಿಶ್ವಾಸ, ವಿವೇಕಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿಜಿ, ಮಾಸ್ತಿ, ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರಂಥ ಅನೇಕರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸ್ವತಃ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳು, ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು, ಮುಕ್ತಕಗಳ ಮಂಜರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 30 ಸಾವಿರ ಮುದ್ದುರಾಮ ಚೌಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಕೃತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂತ ಮೌಲ್ಯ, ವಿಷಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಟಿಎಂ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ರಾಮಾನುಜ, ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಲಾಕ್ಷಿ, ಮುದ್ದುರಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲಗಿರಿ ತಳವಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>