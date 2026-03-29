‘ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜು ವಿವಾದ: ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧ’

'ಮೈಸೂರು: 'ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಟಾಗಿ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಕನಾಥ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದುದು' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನನ್ನ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ₹16 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ತಂದು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧ' ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೇಡ' ಎಂಬ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿನವರಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥದ್ದು' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 'ಎ' ಮತ್ತು 'ಬಿ' ಸ್ಕೀಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 'ಎ' ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು, 'ಬಿ' ಸ್ಕೀಮ್ನ ಉಳಿದ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಶುಲ್ಕ ಆಧಾರಿತ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಲೋಕನಾಥ್ ಕುಲಪತಿಯಾದ ಬಳಿಕ 'ಎ' ಸ್ಕೀಂ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಬಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ವಿವಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹400 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕುಲಪತಿ ಕೇವಲ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>