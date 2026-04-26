‘ಗುರು– ‌ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಪವಿತ್ರ’

ನಾಗಮಂಗಲ: ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಬಾಂಧವ್ಯವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಕೆ. ಹನುಮಗೌಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರಿನ ಎಎಲ್ಕೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 1987-88ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 38 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗುರುವಂದನ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಧುನಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುವಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಖುಷಿ ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>38 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭೇಟಿ: ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಎಎಲ್ಕೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ಹನುಮೇಗೌಡ, ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ, ಎಚ್.ಕೆ. ರೇವಣೇಶ್, ಎಸ್. ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ, ಅರ್ಕೇಶ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಮಹದೇವ್, ಜೆ.ಬಿ. ನಂಜೇಗೌಡ್ರು, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ರಾಮಚಂದ್ರು, ಶೇಷಾದ್ರಿ, ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಿ ಎ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿಧನರಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೌನಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್, ರೇಣುಕಾ ಜಿ.ಎಸ್, ರೂಪಾ, ಭಾಗ್ಯ, ಶೋಭಾ, ಬಿ.ಎನ್. ಭಾರತೀ, ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಿವರಾಜು, ಜ್ವಾಲೆಂದ್ರ, ಕುಮಾರ್, ಚಂದ್ರಪ್ರಭ, ಅಕ್ರಂಪಾಷ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>