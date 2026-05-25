ಸಾರೋಟದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ

ನಾಲತವಾಡ: ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಪುಷ್ಪ ವೃಷ್ಟಿ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹದ ಖುಷಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 1987-88ನೇ ಸಾಲಿನ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ, ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವಿ.ಎಂ.ಹಾದಿಮನಿ, ಲ.ರು.ಗೊಳಸಂಗಿ, ಎಂ.ಐ.ಬಿಜ್ಜೂರ, ಎ.ಎಸ್.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿ.ಬಿ.ಇಟಗಿ, ಸಿ.ಎಸ್.ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಎಂ.ಬಿ.ಬಿರಾದಾರ, ಪಿ.ಐ.ಮಠ, ಮಹಾದೇವಿ ಮೋಟಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್.ಐ.ಗೌಡರ, ಎಚ್.ಎಂ.ಅತ್ತಾರ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿ.ಎಂ.ಹಾದಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, '37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ನಾವು ಬಿತ್ತಿದ ಜ್ಞಾನದ ಬೀಜ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಶೋಕ ಹಂಚಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>