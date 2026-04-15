ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ 19ಕ್ಕೆ

ನ್ಯಾಮತಿ: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ 2026–2031ರ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಕೆ. ಮಂಜಪ್ಪ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜಿ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಆರ್.ಟಿ. ವೀರೇಶಪ್ಪ, ಡಿ. ರಾಮಪ್ಪ, ಕೆ.ಎನ್. ಜ್ಞಾನೇಶ, ಕೆ.ವಿ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಬಿ.ಪಿ. ವೀರೇಶಪ್ಪ, ಬಿ.ಕೆ. ಮಹಂತೇಶಪ್ಪ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಜಿ.ಒ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಎಚ್. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ, ಎಚ್. ರೂಪಾ, ಎಂ.ಪಿ. ಲಲಿತಮ್ಮ, ವೈ.ಕೆ.ವನಿತಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 237 ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅನ್ವಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟು 8 ಜನ ಪುರುಷ ಶಿಕ್ಷಕರು 5 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>