ನಂಜನಗೂಡು: 'ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಡಿಪಾಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿನಾಯಕ ಹೆಗಡೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ, ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕ, ಸಮಾಜ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ಭಾವವಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಜಿ.ಬೆಟಸೂರಮಠ, 'ಈಗಿನ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸದಿರುವುದು ದುರಂತ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವ್ಯಾಸಭಾರತಿ ತ್ರಿಯೋಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೈ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ. ಸಾತ್ವಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ರಶ್ಮಿ ಶಂಕರ್, 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು, ಅಪಘಾತಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎ.ಎಸ್.ಸಿಂಧು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಬಿ.ಎಸ್.ಹರೀಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಎಸ್.ಎನ್.ದೀಪಾ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>