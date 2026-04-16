‘ಸಂವಿಧಾನ ಆಶಯ ಜಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಗತ್ಯ’

ನಂಜನಗೂಡು: 'ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದುವುದು ಅವಶ್ಯ' ಎಂದು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿ ಎಚ್.ಆರ್.ರೇಖಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ 135ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ' ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯಗಳಂಥ ದುಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಚಿಂತನೆಯಂತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಿ.ಕೆ.ಕಂಪೇಗೌಡ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಒ.ಜಿ.ಬಸವನಗೌಡ, ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>