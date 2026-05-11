ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ರಿಯಾಝ್ ಅಹ್ಮದ ರೋಣ

ನರಗುಂದ: ಇಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಿಯಾಝ್ ಅಹ್ಮದ ರೋಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಿಸಬಾಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸನಾಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನರಗುಂದದ ಮಿಸಬಾಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಲೀನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸನಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅಲಿ ಬಸೀರ್ ಆಹ್ಮದ ಮಾತನಾಡಿ, ಸನಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಯಾವಗಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಿಯಾಝುಲ್ಲಾ ಉಲೂಮ ಅಲಜೀದ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ ಚೇರಮನ್ ಮೌಲಾನಾ ಅಹ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ ಉಮ್ರಿ ಖುಸ್ಮಿ, ಸನಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗ್ರುಪ್ ಚೇರ್ ಮನ್ ಎಂ.ಎಚ್.ಮಳಗಿ, ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಕಂದರ್ ಪಠಾಣ, ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಎಫ್.ಕೆ.ಸವದತ್ತಿ, ಡಾ.ಅಮೀನ್ ಹುಯಿಲಗೋಳ, ಮೋಹನ ಮಂಗನಹಳ್ಳಿ ಹಸನ್ ನವದಿ, ಮೆಹಬೂಬ ಅಲಿ ಅದ್ಲಿ, ಎ.ಎಂ.ಕಡಕೋಳ, ಮಿಸಬಾ ಚೇರಮನ್ ಎಚ್.ಎಂ.ಪಾಣಿಗಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐ.ಎ.ಚೌದ್ರಿ, ಖಜಾಂಚಿ ಡಿ.ಎಂ.ನಾಯ್ಕರ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>