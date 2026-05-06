ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2023–24ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದ 3 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಧನಂಜಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ (ಎಂ.ಕಾಂ) ಆರ್.ಅಕ್ಷತಾಗೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಬಿ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯು) ಎಸ್.ಸಂಧ್ಯಾಗೆ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಹಾದ್ಗೆ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮೇ 6ರಂದು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 35ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ