ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಕುಮಾರಿ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ 2026–31ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೇ 1ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು, ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿಲ್ಪಕುಮಾರಿ, ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕೃತಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಆರ್. ಹೇಮರಾಜ್, ಆರ್. ಸುಭಾಷ್, ಮಾಲತೇಶ್ ಗಾಣದ್, ಡಿ. ಭೋಗೇಶಪ್ಪ, ಡಿ.ಆರ್. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>207 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 203 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಬನಾ ಅಂಜುಮ್, ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಯರಾಮ್, ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ, ಸಹಾಯಕ ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು: ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿಲ್ಪಕುಮಾರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಆರ್. ಹೇಮರಾಜ್, ಆರ್. ಸುಭಾಷ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>