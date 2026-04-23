ಸಂವಾದ ಇಂದು

ನರೇಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಘಟಕ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕವಿ ಪಿ.ಬಿ. ದುತ್ತರಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕವಿ ಬಿ.ಪಿ ದುತ್ತರಗಿ ಅವರ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಆರ್ಥಾತ್ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ಮಹಾತ್ಮೆ ನಾಟಕದ ಓದು- ಅಭಿಪ್ರಾಯ- ಸಂವಾದ ಸಮಾರಂಭ ಏ.23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಲಕೆರೆಯ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠದ ಮುಪ್ಪಿನ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಕೆ.ಪಿ.ಧುತ್ತರಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಕೆ.ಕೊನೆಸಾಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಎಸ್.ಎ.ಪಾಟೀಲ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಗದಗ ಡಯಟ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂದ್ರಾಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ದೊಡ್ಡಮೇಟಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಕೆ.ಕಾಳೆ, ಬಿ.ಎಫ್. ಚೇಗರೆಡ್ಡಿ, ಸೋಮಣ್ಣ ಹರ್ಲಾಪೂರ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಜಿ.ಕೇಶಣ್ಣವರ, ಡಿ.ಎಲ್. ಪವಾರ, ಆರ್.ಕೆ.ಬಾಗವಾನ, ಬಿ.ಎಸ್. ಪಲ್ಲೇದ, ಪಿ.ಎಚ್.ಮಾದರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಚಾಲಕ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>