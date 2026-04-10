‘ತರಬೇತಿ: ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿ’

<p>ನರಗುಂದ: ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಾಲುದಾರರು. ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ (ಶಿಷುಕ್ಷ) ತರಬೇತಿ ಅವಶ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭೈರನಹಟ್ಟಿ -ಶಿರೋಳ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಮಾದಾರ ಚನ್ನಯ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶಿಷುಕ್ಷ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತುದಾರರ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ದಲ್ಲಿಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದ ಈ ತರಬೇತಿ ಮುಖ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎ.ಐ ರೋಣದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ತರಬೇತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಸಾಲೀಮಠ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣೂರಿನ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದ ಕಾಶೀಂಸಾಬ ಮುಜಾವರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ತೆಗ್ಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸೊಬರದ, ಸತ್ಯವಾನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ, ರೇವಣಶಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಯಾವಗಲ್ಲ,. ವೀರನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೊಡಮನಿ, ಸೋಮಶೇಖರಪ್ಪ ಗೊರವರ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಶಿರಿಯಣ್ಣವರ, ಭೂಪತಿ ಧೋತರದ, ಕಾಳಮ್ಮ ಕಮ್ಮಾರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಂಗಳದ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕಾಡದೇವರಮಠ, ಶಿವಾನಂದ ಪೂಜಾರ, ಗಂಗಾಧರ ಫಾರಗೆ, ಇದ್ದರು. ಶ್ರೀಧರ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಎಸ್ ವಿ ಕುಪ್ಪಸ್ತ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-23-935185938</p>