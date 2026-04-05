‘ಶಿಬಿರಗಳು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು’

ನರಗುಂದ: ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಂಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಶಿರುಂದಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶಾರದಾಂಭಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸದೇ ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಕೆ. ಕೋಳೂರಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೌಶಲವು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಇದನ್ನು ರೂಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕ್ರೀಡೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ತರುತ್ತವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ, ವೈ.ಸಿ ಗುಡಸಲಮನಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಮಡಿವಾಳರ, ಪ್ರವೀಣ ಪ್ಯಾಟಿ, ರಮೇಶ ಐನಾಪೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>