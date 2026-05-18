3 ದಶಕದ ನಂತರ ಗುರು–ಶಿಷ್ಯರ ಸಮಾಗಮ

<p>ನರಗುಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1985ರಿಂದ 1995ರವರೆಗೆ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಹಾಗೂ ಬೋಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಾಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿವನಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೂರು ದಶಕದ ನಂತರ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲಕು ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿವನಮಠದ ಗುರುಸಿದ್ದವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರ ಅಪಾರ. ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕವೇ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅವರ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯೆ ,ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗುರಿ ತಲುಪಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎ.ಬಿ.ಚಪ್ಪರಬಂದ, ಪಾರ್ವತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಮಣ್ಣೂರ, ಪಾರ್ವತಿ ಪೂಜಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೂಗಾರ, ಕೆ.ಬಿ.ಅರಕೇರಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಪಟ್ಟೇದ,ವಿ.ಎಸ್.ಸಾಲಿಮಠ, ಪಿ.ಎಸ್.ಜಾಧವ, ಎಚ್.ಬಿ.ಮಲ್ಲನಗೌಡ್ರ, ಮಂಗಳಾ ಪಾಟೀಲ, ಎಸ್.ಕೆ.ಗೊಣ್ಣಾಗರ, ಜಿ.ಬಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀಪಾದ ದೇಶಪಾಂಡೆ,ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬುಳ್ಳಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಭಾಗ್ರಶ್ರೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸಂಜೋತಾ ಸಿರಸಂಗಿ, ಮಂಜುಳಾ ಸಿರಸಂಗಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಾರೊಗೇರಿಮಠ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಪರ್ವೀನ್ ಇಟಗಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-23-768814765</p>