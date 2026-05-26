‘ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ’

ನವಲಗುಂದ: 'ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಚ್.ನೆಗಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಕ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಬಿ.ನವಲಗುಂದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಳಗವಾಡಿ ಎಂವಿಎನ್ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಂಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿವಾನಂದ ಬುಡ್ಡಮ್ಮನವರು, ಶಿವಯೋಗಿ ಬಡಕಲಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಮನಕವಾಡ, ಶಿವಯೋಗಿ ಬಡಕಲಿ, ಪಿ.ಕೆ.ಹಿರೇಗೌಡ್ರ, ಬೆಟಗೇರಿ, ಚಂದ್ರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಜ್ಯೋತಿ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಶ್ವೇತಾ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಉಡಚವ್ವ ಹೊನಕುದರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವಿರೇಶ ಬಡಿಗೇರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೊಡಮನಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-24-1928953086