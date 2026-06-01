‘ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಇರಲಿ’

ನವಲಗುಂದ: 'ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಕಿರಣ ಕಮ್ಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ವಿ. ಬಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಾದಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಚಾರ್ಯ ಜಯರಾಮ ಲಮಾಣಿ, ಶೀಲಾ ತುಬಚಿ, ರುದ್ರಮುನಿ ಹಿರೇಮಠ, ಮಾರುತಿ ಹಾರೋಗೇರಿ, ಬಿ.ಕೆ. ಮಹೇಶ, ಜಿ.ಎಸ್. ಚಿಣಗಿ, ದಾವಲಸಾಬ ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಎ.ಜಿ. ಜಕ್ಕನಗೌಡ್ರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಶಿವಯೋಗಿ ಹತಪನಹಳ್ಳಿ, ದೇವರಾಜ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಂಬಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>