NEET ವೈಫಲ್ಯವೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶದ ಆರಂಭ...

<p>'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ದಾರಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಧಿಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ’.</p><p>ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಕನಸು Photographer ಆಗುವುದು. ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೈಸೆ ಪೈಸೆ ಕೂಡಿಸಿ, ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ‘Photography Bible’ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ Ventriloquism ( ಗೊಂಬೆಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವ ಕಲೆ) ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕ. ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಬಿಸಾಡಿದ. ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಹೋದ.</p><p>ಒಂದು ದಿನ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅದರ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ನೋಡಿದ. ಅದೇ ಕುತೂಹಲ ಮುಂದೆ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಮುಂದೆ ಆತ ವಿಶ್ವದ ಹೆಸರಾಂತ Ventriloquist ಮತ್ತು Impressionist ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಮೆರಿಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ America's Got Talent ನ ಮೊದಲ ವಿಜೇತನಾದ. ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ‘ತಪ್ಪು ವಿಳಾಸ’ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಇದೇ ಮಾತು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರಾಗುವುದೇ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಲ್ಲ. Biology ಮತ್ತು Chemistry ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ.</p><h2><strong>Bioinformatics: Biology ಮತ್ತು Artificial Intelligence ಸಂಗಮ</strong></h2><p>Genomics, Precision Medicine ಹಾಗೂ Drug Discovery ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Bioinformatics ಎಂಬುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. Biology ಮತ್ತು Chemistry ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು B.Sc Bioinformatics, B.Sc Biotechnology ಅಥವಾ B.Tech Biotechnology ಪದವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.</p><p>ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ Bioinformatics ಅಥವಾ Biotechnology ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (M.Sc) ಪಡೆದು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಬಯಾಲಜಿ (Computational Biology), ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ (Genomics) ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ (Data Analysis) ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ (Drug Discovery) ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಗಳಿಸಬಹುದು. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (MAHE) ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಇನ್ಫರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (IBAB) ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಬಯಾಲಜಿ (Computational Biologist), Bioinformatics Analyst, Genomics Specialist, Clinical Data Scientist ಹಾಗೂ AI-assisted Drug Discovery ಸಂಶೋಧಕನಂತಹ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಮಾಹಿತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ Bioinformatics ಇಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ವೃತ್ತಿಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>Bachelor of Physiotherapy (BPT) ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭರವಸೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತುತ NEET ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ MBBS ಪ್ರವೇಶದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (University of Liverpool) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ B.Sc. Biological Sciences ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಪದವಿಯನ್ನು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದರಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (Master's Degree) ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಪದವಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.</p><p>ವೈದ್ಯಕೀಯವಲ್ಲದೆ ಭರವಸೆಯ ಇನ್ನಿತರ ಆಯ್ಕೆಗಳು</p><p><strong>ಕೋರ್ಸ್</strong></p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು</strong></p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರ</strong></p><ul><li><p>B.Pharm</p></li><li><p>JSS College of Pharmacy, Manipal, PES University</p></li><li><p>Pharmaceutical Industry, Quality Assurance, Regulatory Affairs</p></li><li><p>B.Tech Biotechnology</p></li><li><p>VIT, SRM, Amrita Vishwa Vidyapeetham</p></li><li><p>Vaccines, Bioprocess Industry, R&D</p></li><li><p>B.Sc + M.Sc Bioinformatics</p></li><li><p>Manipal School of Life Sciences</p></li><li><p>AI Drug Discovery, Computational Biology</p></li><li><p>B.Sc Medical Laboratory Technology (BMLT)</p></li><li><p>Manipal, Christ University</p></li><li><p>Diagnostic Laboratories, Hospitals</p></li><li><p>B.Sc Nutrition and Dietetics</p></li><li><p>Mount Carmel College, Christ University</p></li><li><p>Hospitals, Wellness Industry, Sports Nutrition</p></li><li><p>B.Sc Forensic Science</p></li><li><p>National Forensic Sciences University</p></li><li><p>Crime Labs, DNA Analysis</p></li><li><p>Bachelor of Optometry (B.Optom)</p></li><li><p>Manipal, LV Prasad Eye Institute</p></li><li><p>Eye Care Hospitals, Vision Science</p></li><li><p>B.Sc Clinical Research</p></li><li><p>Manipal, JSS</p></li><li><p>Pharmaceutical Companies, CRO Industry</p></li><li><p>B.Sc Microbiology / Biochemistry</p></li><li><p>Bangalore University, Mysore University, Loyola College</p></li><li><p>Food Industry, Research Laboratories</p></li><li><p>B.Sc Genetics</p></li><li><p>Christ University, Jain University</p></li><li><p>Genetic Counselling, Molecular Diagnostics</p></li><li><p>B.Sc Biotechnology + MBA Healthcare</p></li><li><p>Various Universities</p></li><li><p>Healthcare Management, Pharma Marketing</p></li></ul>.<p>ಭಾರತದ Biotechnology, Pharmaceutical ಮತ್ತು Life Sciences ವಲಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. Genome India Project, Biocon, Syngene, Dr. Reddy's, Thermo Fisher, IQVIA, AstraZeneca ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.</p><p>NEET ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣದಿರುವುದು ಕನಸಿನ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಮೂಲೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅದರ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>