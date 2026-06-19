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ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ, ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಹಂಚಿದ NTA

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಜೂನ್ 2026, 11:33 IST
Last Updated : 19 ಜೂನ್ 2026, 11:33 IST
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NEET ExamguidelinesNeetstudentsExams

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