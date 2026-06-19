<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಜೂನ್ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 2026ರ ನೀಟ್–ಯುಜಿ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಎನ್ಟಿಎ) ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. </p><p><strong>ನೀಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ:</strong></p><p>*ಜೂನ್ 21ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಟಿಎ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ SMS ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ರಿಮೈಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. </p><p><strong>ಎನ್ಟಿಎ ಮೆಸೇಜ್ ನೈಜವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><ul><li><p>SMS: NICPEP ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>Email: no-reply.neet.nta@nic.in </p></li><li><p><a href="http://neet.nta.nic.in">http://neet.nta.nic.in</a> : (ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ) </p></li></ul> <ul><li><p>ಎನ್ಟಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. </p></li><li><p>ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆ, ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ರವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. </p></li><li><p>ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. </p></li><li><p>ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದ್ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡದಿರಿ. ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಎಂದಿದೆ. </p></li></ul><p><strong>ಇಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ:</strong> <a href="http://innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026">http://innovateindia.mygov.in/neet-ug-2026</a> ಅಥವಾ ಕರೆ ಮಾಡಿ 1930 / <a href="http://cybercrime.gov.in">http://cybercrime.gov.in</a></p><p><strong>ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್:</strong></p><p>*ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ಅಧಿಕೃತ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ:</strong></p><ul><li><p>ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್: +91 78279 80287</p></li><li><p>National Testing Agency ಎಂಬ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಗುರುತಿಸಿ. ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಎನ್ಟಿಎ ಅಲ್ಲ. </p></li><li><p>ಇದು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೇ, ಒಟಿಪಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ ಅಥವಾ ಹಣ ಪಾವತಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. </p></li></ul><p><strong>ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ:</strong> </p><p><a href="http://neet.nta.nic.in">http://neet.nta.nic.in</a> ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. (ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಂಬದಿರಿ. ನೀವೇ ಬ್ರೌಸರ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ). ಮೇ 3ರ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಜೂನ್ 21ರ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವರು ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. </p>.ನೀಟ್ ಯುಜಿ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ 2026: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸೂಚನೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಾಲಿಸಿ.ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡದಿರಿ: ನೀಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ಟಿಎ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>