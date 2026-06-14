ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Fact Check | ನೀಟ್ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಸೋರಿಕೆ? ವದಂತಿಗಳಿಗೆ PIB ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 9:48 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 9:49 IST
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