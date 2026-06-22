<p>ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನೀಟ್ 2026ರ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ನಿನ್ನೆ (ಜೂನ್ 21) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಜೆನ್ಸಿ (NTA) ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಕೀ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎನ್ಟಿಎ ಕೀ ಉತ್ತರದ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><strong>NEET UG 2026 ಕೀ ಉತ್ತರದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ:</strong></p><p>NEET UG 2026ರ ಕೀ ಉತ್ತರವು ಮುಂದಿನ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. NTA ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರದ ಪ್ರತಿಯು ಜೂನ್ 24ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>50, 60, 70 ಮತ್ತು 80 ಸೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು PDF ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.<p><strong>NEET UG 2026 ಕೀ ಉತ್ತರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ?</strong></p><ul><li><p><a href="https://neet.nta.nic.in">neet.nta.nic.in</a> ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ NEET ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ..</p></li><li><p>NEET 2026 ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಾಗಿನ್ ಪುಟ ತೆರೆಯಿರಿ.</p></li><li><p>ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಿ.</p></li><li><p>ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ.</p></li><li><p>ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li></ul>.<p><strong>NEET UG 2026 ಕೀ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ...</strong></p><p>ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಎನ್ಟಿಎ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಂಡೋವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>